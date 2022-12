Hamburg (www.anleihencheck.de) - Das Jahr 2022 wird unter Anlegerinnen und Anlegern als eines der schwierigsten in die Geschichte eingehen, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.Abgesehen von einer außergewöhnlichen Gemengelage verschiedener Belastungsfaktoren wie dem eskalierten Ukrainekonflikt, explodierten Rohstoff- und Energiepreisen und damit massiv gestiegenen Inflationsraten sowie die Aussicht auf eine Rezession in vielen Volkswirtschaften im aktuellen Winterhalbjahr habe vor allem die Zinswende vieler Notenbanken weltweit für völlig veränderte Voraussetzungen gesorgt. Nach Jahren der Null- und Negativzinsen würden verzinsliche Kapitalanlagen nun erstmals wieder eine Anlagemöglichkeit mit zumindest nominal positiven Renditen bieten. Die Folge: Teilweise erhebliche Kursverluste in nahezu allen Anlageklassen, die zuvor als Alternative zu Zinserträgen gefragt gewesen seien. ...

