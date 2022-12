London (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Japan hat am 20. Dezember 2022 endlich eine Änderung ihrer Politik zur Steuerung der Zinskurve angekündigt, so Carl Vine, Fondsmanager des M&G (Lux) Japan Fund und des M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund bei M&G Investments.An und für sich sei der Schritt bescheiden gewesen; in symbolischer Hinsicht jedoch weitaus bedeutsamer. Nach der Ankündigung sei der Yen gegenüber dem US-Dollar um rund 3% gestiegen. Der Nikkei-Aktienindex sei um 2,5% gefallen und die Renditen 10-jähriger japanischer Staatsanleihen seien auf 0,46% und damit auf den höchsten Stand seit 2015 gestiegen. ...

