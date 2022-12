Toyota hat eine Investition in Höhe von 77 Millionen Euro für die Fertigung von Hybridantrieben der fünften Generation in seinen Werke in Polen und Großbritannien angekündigt. Zum Einsatz soll der Antriebsstrang erstmals im neuen Corolla kommen. Sieben Produktionslinien werden in den beiden Werken von Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) und Toyota Motor Manufacturing UK (TMUK) modernisiert, bevor ...

