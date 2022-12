Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich zur Wochenmitte ein freundlicher Handelstag ab. Der DAX +0,45% startete am Mittwochmorgen mit einem Plus von 0,5 Prozent bei 13.949 Punkten in den Handel und nimmt wieder Kurs auf die 14.000-Punkte-Marke. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen am Mittwoch beeinflussen:1. Vorgaben aus den USADer US-Leitindex Dow Jones +0,28% hat am Dienstag nach vier Verlusttagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...