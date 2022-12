EQS Mitteilung über Geschäfte mit nahestehenden Personen: init innovation in traffic systems SE / Veröffentlichung gemäß § 111c AktG

Der Aufsichtsrat der init innovation in traffic systems SE (init SE, ISIN DE 0005759807) hat am 7. Dezember 2022 der Verlängerung eines langfristigen Mietvertrags über ein Bürogebäude zwischen der Dr. Gottfried Greschner GmbH & Co. Vermögens-Verwaltungs KG und Eila Greschner als Vermieterin und der init SE als Mieterin zugestimmt. Der Nachtrag wurde am 20. Dezember 2022 unterzeichnet und tritt mit Wirkung zum 1. Januar 2023 in Kraft. Die Dr. Gottfried Greschner GmbH & Co. Vermögens-Verwaltungs KG ist Anteilseignerin an der init SE mit 33,2 Prozent und wird vom Vorstandvorsitzenden Dr. Gottfried Greschner beherrscht. Eila Greschner ist die Ehefrau des Vorstandsvorsitzenden. Damit gelten beide im Sinne des § 111a AktG als nahestehende Personen. Gegenstand des Mietvertrags ist ein Bürogebäude am Hauptsitz der Gesellschaft von rund 3.700 m², in dem einzelne Abteilungen (Verwaltung und Entwicklung) des INIT Konzerns untergebracht sind und ein geringer Anteil als Lagerfläche genutzt wird sowie 33 Parkplätze im Innenbereich und 30 im Außenbereich. Der Mietvertrag wurde unter Ausschluss des außerordentlichen Kündigungsrechts bis zum 31. Dezember 2042 verlängert. Die Miete beträgt monatlich EUR 53.527,57 netto. Der Wert des Nachtrags beträgt während der Laufzeit abgezinst um einen risiko- und fristenadäquaten Zinssatz daher EUR 7.357.610,32 netto. Vorstand und Aufsichtsrat der init SE haben den so ermittelten Mietzins gutachterlich von einem Sachverständigen für Immobilienbewertungen validieren lassen.

