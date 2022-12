Vietnams führender ICT-Dienstleister FPT Software hat kürzlich am Gartner Peer Insights Customer First Program teilgenommen. Laut Gartner Peer Insights erhielt FPT Software für seine End-to-End-Automatisierungslösung für Unternehmen, akaBot, von bestehenden Kunden eine Weiterempfehlungsbereitschaft von 100 Prozent.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221219005858/de/

FPT Software erhielt positives Feedback von Kunden aus verschiedenen Branchen, darunter Banken, Finanzdienstleister und Versicherungen (BFSI), Einzelhandel und Fertigung im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und in Nordamerika. Das Produkt erhielt eine Gesamtbewertung von 4,5 von 5,0 basierend auf den Bewertungen bestehender Kunden (Stand: 13. Dezember 2022), was eine hohe Kundenzufriedenheit zeigt.

Das ‚Customer First'-Abzeichen steht für das Engagement eines Technologieanbieters, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen, indem er alle Kunden zu ehrlichem Feedback einlädt, alle Meinungen wertschätzt und eine ganzheitliche Sichtweise präsentiert und sich an die Grundsätze der Transparenz hält.

"Wir freuen uns sehr über die Aufnahme in das Gartner Peer Insights Customer First Program", sagte Bui Dinh Giap, CEO von akaBot bei FPT Software. "Dies zeigt unsere starken Fähigkeiten unter den RPA-Anbietern, unsere kundenorientierte Denkweise und unser kontinuierliches Bemühen, unsere Kunden bei ihrer Automatisierungsreise zu unterstützen", fügte er hinzu.

"Mit einem kundenorientierten Ansatz hat unser Unternehmen ständig die Bewertungen aller Beteiligten berücksichtigt und unsere Produkte mit innovativen Technologien verbessert: KI, maschinelles Lernen und mehr, um die Kundenerfahrung in Richtung einer vollständigen Hyperautomatisierung zu beschleunigen. Ich glaube, dass unsere Gesamtbewertung und die Bereitschaft zur Weiterempfehlung durch Kunden auf Gartner Peer Insights unser Engagement für diese Denkweise und die Vision ‚Everyone can Automate' zeigt", so Giap.

akaBot, eine Tochtergesellschaft von FPT Software, ist ein Anbieter umfassender RPA- und Hyperautomatisierungsdienste. Die Plattform wurde implementiert, um 3000 Kunden aus 20 Ländern dabei zu helfen, mit minimalem Aufwand und geringen Lizenzkosten operative Exzellenz zu erreichen und über 5000 Prozesse zu automatisieren. akaBot hat weltweit Auszeichnungen erhalten, darunter die IT World Awards für die besten Implementierungen und den Kundenerfolg des Jahres im asiatisch-pazifischen Raum sowie den RPA Leader im G2 RPA Spring, Summer Fall Report 2022.

Gartner Haftungsausschluss

Gartner und Peer Insights sind Marken von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Inhalte von Gartner Peer InsightsTM bestehen aus den Meinungen einzelner Endnutzer, die auf deren eigenen Erfahrungen beruhen. Sie sind nicht als Tatsachenbehauptungen zu verstehen und stellen auch nicht die Ansichten von Gartner oder seinen verbundenen Unternehmen dar. Gartner unterstützt keinen Anbieter, kein Produkt und keine Dienstleistung, die in diesem Inhalt dargestellt werden, und gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diesen Inhalt, seine Genauigkeit oder Vollständigkeit, einschließlich Garantien der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über FPT Software

FPT Software ist ein globaler Anbieter von Technologie- und IT-Dienstleistungen mit Hauptsitz in Vietnam, einem Umsatz von mehr als 632,5 Millionen US-Dollar und 25.500 Mitarbeitern in 28 Ländern. Als Pionier der digitalen Transformation bietet das Unternehmen erstklassige Dienstleistungen in den Bereichen intelligente Fabriken, digitale Plattformen, RPA, KI, IoT, Cloud, AR/VR, BPO und mehr. Das Unternehmen hat mehr als 1000 Kunden weltweit, darunter hundert Fortune Global 500-Unternehmen aus den Bereichen Automotive, Banken und Finanzen, Logistik und Transport, Versorgungsunternehmen und mehr. Für weitere Informationen besuchen Sie http://www.fpt-software.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221219005858/de/

Contacts:

Medien

Mai Duong (Fr.)

FPT Software

PR Manager

MCP.PR@fsoft.com.vn

https://www.fpt-software.com/newsroom/