Im Oktober kaufte Elon Musk für rund 44 Milliarden US-Dollar den Kurznachrichtendienst Twitter. Seit der Übernahme herrscht beim Onlinenetzwerk Chaos. Nun will Musk selbst als Chef zurücktreten - doch nur unter einer Bedingung, die schwierig zu erfüllen ist. Elon Musk will als Twitter-Chef zurücktreten - allerdings erst, wenn ein Nachfolger gefunden ist. Das twitterte der Eigentümer des Kurznachrichtendienstes am Dienstag (Ortszeit). Sollte er jemanden finden, der "blöd genug" ist, werde er selbst nur noch die Software- und Server-Teams ...

