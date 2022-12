HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Evonik auf "Buy" mit einem Kursziel von 25,60 Euro belassen. Aufgrund höherer variabler Kosten sowie einer nachlassenden Nachfrage von wichtigen Kundengruppen, gepaart mit dem Abbau von Lagerbeständen zum Jahresende, dürfte sich der zuletzt begonnene Rückgang des operativen Ergebnisses (bereinigtes Ebitda) im vierten Quartal beschleunigt haben, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdiings sollte der Spezialchemiekonzern Anstrengungen unternommen haben, um das aufgeblähte Betriebskapital etwas zu reduzieren./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2022 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000EVNK013

