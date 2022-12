In Deutschland sind die Heizölpreise im Vortagesvergleich um minimale 0,1 Cent gefallen, während sie in Österreich und der Schweiz auf dem Vortagesniveau verblieben sind. Norwegen hat im November deutlich weniger Rohöl und Gas als erwartet gefördert. Die Zentralbanken halten an ihrem Plan der langfristigen Zinserhöhungen fest. Die Ölmärkte warten auf klare Erholungssignale der chinesischen Wirtschaft. ...

