Fielmann hat mit dem Erwerb der MFI Group, einem führenden Augenoptiker und Hörakustiker in Nordspanien, eine weitere Akquisition getätigt. Diese Akquisition ist die zweite auf der iberischen Halbinsel, nachdem Fielmann im Jahr 2020 die Nummer 3 am Markt, die Óptica & Audiología Universitaria, übernommen hat. Nach Ansicht der Experten von AlsterResearch zeigt dies deutlich die Ambitionen von Fielmann, in allen seinen Märkten führend zu werden, und dass Fielmann eine wichtige Rolle bei der Konsolidierung des europäischen Brillenmarktes spielen will. Darüber hinaus wird die Akquisition die üblichen Synergieeffekte auslösen, weshalb AlsterResearch kurz- bis mittelfristig von einer wert- und renditesteigernden Wirkung der Akquisition ausgeht. AlsterResearch bekräftigt die KAUFEN-Empfehlung bei einem unveränderten Kursziel von EUR 50,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Fielmann%20AG





