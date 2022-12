Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Northern Data AG vom 21.12.2022:Frankfurt am Main - 21. Dezember 2022Sehr geehrte Aktionäre, Partner und Freunde von Northern Data,ich melde mich bei Ihnen zum Abschluss des Jahres 2022 mit einem positiven und strategischen Update zu Northern Data. Northern Data hat 2022 ihre den Marktbedingungen angepassten Ziele erreicht, aber ein herausforderndes Jahr durchlebt, nicht nur am Markt für Kryptowährungen, der durch viele Schwierigkeiten und einen Vertrauensverlust geprägt wurde, sondern auch in der makroökonomischen Betrachtung. In diesem Jahr fand eine geopolitische Zeitenwende statt, die Zeit der Zinserhöhungen kam in voller Stärke, und zudem sehen wir eine globale Inflation, die Unternehmen vehement zusetzt. Betrachtet und akzeptiert man die Gegebenheiten, unter denen wir in dieser Krise operieren mussten, dann hätte nicht viel mehr gegen uns laufen können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...