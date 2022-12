Australien bietet sich Europa als Rohstofflieferant an. Neben Down Under könnten auch weitere Länder zu sichern Lieferketten beitragen. Die Politik hat jedoch wichtige Freihandelsabkommen zu lange verschlafen. Australien will mehr Rohstoffe liefern Der australische Handelsminister Don Farrell weilte vor wenigen Tagen in Europa. Sein Ziel: Er will Australien als Handelspartner für wichtige Rohstofflieferungen ins Spiel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...