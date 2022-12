EQS-News: 1&1 AG / Schlagwort(e): Vertrag/Vereinbarung

1&1 schließt Vertrag zur Akquisition von bis zu 7.500 neuen Antennen-Standorten Montabaur, 21. Dezember 2022. Die 1&1 Towers GmbH, eine mittelbare 100%ige Tochtergesellschaft der 1&1 AG, und die Eubanet GmbH haben einen Vertrag zur Akquisition von bis zu 7.500 neuen 5G-Antennenstandorten vereinbart. "Die direkte Zusammenarbeit mit einem sehr erfahrenen Akquisitionspartner ist ein weiterer Schritt, mit dem wir die Ausbauziele für unser neuartiges OpenRAN-Mobilfunknetz erreichen werden", so Ralph Dommermuth. Im Rahmen des Erwerbs von 5G-Frequenzen hat 1&1 die Verpflichtung übernommen, 50 % der deutschen Haushalte bis Ende 2030 zu versorgen. 1&1 will dieses Ziel frühzeitig erreichen. Hierzu stehen 1&1 durch Kooperationen mit der Vantage Towers AG sowie der American Towers Corporation bereits tausende vorhandene Standorte zur Anbringung von 5G-Hochleistungsantennen zur Verfügung. Zusätzlich baut die GfTD GmbH neue Antennenstandorte für 1&1. Die Eubanet GmbH ist ein in Deutschland etabliertes Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen in der Telekommunikationsbranche mit über 30 Jahren Know-how, zu dessen Leistungsportfolio insbesondere die Analyse und Akquise geeigneter Standorte für neue Funkanlagen gehört. Eubanet verfügt über die technischen und vertragsspezifischen Kenntnisse im Aufbau nahezu aller Netze wie z. B. GSM, UMTS, LTE, PMP, Bündelfunk, Glasfaseranbindungen und 5G. "Wir freuen uns, dass wir durch die Identifikation von Standorten und den Abschluss von Mietverträgen im Namen von 1&1 einen wichtigen Beitrag zum weiteren Ausbau der Mobilfunkinfrastruktur in Deutschland leisten dürfen. Durch den Aufbau einer neuen Unit für 1&1 mit weiteren Standorten und Neueinstellungen verstärken wir unsere Position am Markt und schaffen neue Ressourcen.", so Axel Pfeffer, Geschäftsführer der Eubanet GmbH. Über die 1&1 AG Die 1&1 AG ist ein börsennotierter Telekommunikationsanbieter mit Sitz in Montabaur. Das Unternehmen gehört zum Konzernverbund der United Internet AG. 1&1 bietet seinen Kunden ein umfassendes Portfolio an Mobilfunk- und Breitband-Zugängen an. Außerdem attraktive Bundle-Produkte aus Mobilfunk und Festnetz sowie Mehrwert-Anwendungen wie Heimvernetzung, Online-Storage, Video-on-Demand, Smart Home-Lösungen oder IPTV. Während die Marke 1&1 Value- und Premium-segmente adressiert, sprechen die Discount-Marken des Konzerns preisbewusste Zielgruppen an. Nach der erfolgreichen Teilnahme an der 5G-Frequenzauktion baut 1&1 als vierter deutscher Netzbetreiber das europaweit erste vollständig virtualisierte Mobilfunknetz auf Basis der innovativen OpenRAN-Technologie. Über die Eubanet GmbH Die Eubanet GmbH ist eine Gesellschaft mit Hauptsitz in Ibbenbüren. Das Unternehmen sieht sich durch die Erfassung, Qualifizierung und Akquisition von Mobilfunkstandorten als Bindeglied zwischen Netzbetreibern bzw. Towergesellschaften und Grundstücks- bzw. Gebäudeeigentümern. Darüber hinaus zählen das Liegenschafts- und Vertragsmanagement, die Mitnutzungskoordination sowie die Eigentümerbetreuung zu den Leistungsangeboten der Eubanet. Die Dienstleistungen werden bundesweit angeboten.

