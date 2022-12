Sabine Pfeffer folgt Klaus Pekarek, der nach langjähriger, erfolgreicher Vorstandsstätigkeit den Ruhestand antritt

Wien (APA-ots) - Wien, 21. Dezember 2022 - Dipl. BW Sabine Pfeffer, MLS (50) übernimmt mit 1. April 2023 die Leitung des Ressorts Kunde & Markt Bank Österreich bei UNIQA und ist damit zuständig für die Marke Raiffeisen Versicherung. Die Diplombetriebswirtin, die auch einen Master in Legal Studies sowie den Universitätslehrgang Versicherungswirtschaft an der WU Executive Academy abgeschlossen hat, besitzt mehr als 20 Jahre Führungserfahrung in der Versicherungsbranche. Zuletzt hat sie den Verwaltungsbereich Personenversicherung bei der Wiener Städtischen Versicherung AG geleitet. Die Managerin verfügt neben ihrem umfangreichen Versicherungsfachwissen über Expertise im Bereich Human Relations, Prozess- und Projekt-Management sowie Compliance- und Risiko-Management.



"Mit Sabine Pfeffer haben wir eine erfahrene, dynamische Managerin für das Ressort Kunde & Markt Bank Österreich gewonnen. Sie bringt jene Kompetenzen mit, mit denen unser Anspruch gemeinsam besser leben in all seinen Facetten für unsere Kund:innen genauso wie für unsere Mitarbeiter:innen Realität wird. Mit ihrer Leidenschaft für erstklassige Dienstleistungen und dem erfolgreichen Einsatz innovativer, digitaler Technologien wird Sabine Pfeffer eine Bereicherung des UNIQA Vorstandsteams sein", sagt Dr. Walter Rothensteiner, Vorsitzender des UNIQA Aufsichtsrats.

Klaus Pekarek tritt nach langjähriger, erfolgreicher

Vorstandsstätigkeit den Ruhestand an



Sabine Pfeffer folgt Dr. Klaus Pekarek, der nach vielen Jahren erfolgreicher Tätigkeit als Vorstand den Ruhestand antritt. Pekarek begann seine Karriere in der Raiffeisenlandesbank Kärnten und stand dieser auch als Generaldirektor vor. 2010 übernahm er die Leitung der Raiffeisen Versicherung AG. Diese fusionierte 2016 unter maßgeblicher Mitgestaltung von Pekarek mit UNIQA, seitdem war er UNIQA Vorstandsmitglied für den Bankenvertrieb. "Wir danken Klaus Pekarek für sein langjähriges, hocherfolgreiches Engagement. Dank seiner umfangreichen Erfahrung in anspruchsvollen Führungspositionen kannte er die Welt der Banken genauso wie jene der Versicherungen. Mit dieser außergewöhnlichen Expertise, seiner stets fachlich und sachlich exzellenten Argumentation sowie seiner Fähigkeit, Menschen mitzunehmen und zu begeistern, hat er Wesentliches zum Erfolg von UNIQA beigetragen", betont Walter Rothensteiner und schließt: "Wir wünschen Klaus Pekarek für den bevorstehenden Pensionsantritt und all seine Aktivitäten im wohlverdienten Ruhestand nur das Allerbeste!"

UNIQA Group

Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 22.400 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 18 Ländern knapp 16 Millionen Kund:innen. In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 15 Märkten zu Hause: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kosovo, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.









