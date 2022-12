Standardwerte und Blue Chips gehören in jedes Depot. Nebenwerte sollten aber auch nicht fehlen. Sie haben oft ungeahnte Qualitäten. Aussichtsreiche Unternehmen sind oft in Nischen tätig, haben sich dort eine führende Position erarbeitet und dürften in den nächsten Jahren überproportional wachsen. Als Hidden Champion steht Nabaltec nicht im Rampenlicht, profitiert mit seinen flammhemmenden Füllstoffen - unter anderem in Stromkabeln oder Additiven in Farben - und Spezialoxiden zum Einsatz in der Feuerfestindustrie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...