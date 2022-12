Die Aktie des US-amerikanischen Freizeitparkbetreibers hat 5,7 % zugelegt. Als Reaktion auf den Einstieg von Land & Buildings Investment Management (L&B, Sitz: Stamford, Connecticut). Laut Wall Street Journal hält der Investor mehr als 3 % der SIX-Anteile.



Die Aktion wird vermutlich darin bestehen, wirksam Druck auf das Management auszuüben: Verkauf des Grundbesitzes (sale and lease back) oder Auslagerung per Spin-off! Der raditionsreiche Themenpark-Spezialist (Sitz: Arlington, Texas; gegründet 1961; 2010 Neustart nach einer Insolvenz) besitzt Grund & Boden, dessen Wert die Marktkapitalisierung (1,7 Mrd. $) übersteigt.



SIX FLAGS zählt zu den enttäuschten Hoffnungen auf eine nachhaltige Erholung von der Pandemie. Im ersten Coronaschock - vor genau 33 Monaten - markierte die Aktie 8,75 $. Von da aus wurde der Wert in zwölf Monaten bis 51,75 $ hochgetrieben.



Eine neue Kurs-Abbruchkante war aber im Mai 2022 erreicht.



Der Chartvergleich: Enthält eine willkürliche Zusammenstellung aus dem passenden Branchen- bzw. Spekulationsumfeld.





