Hacker:innen haben die Taxiflotte am New Yorker JFK-Flughafen ins Visier genommen: Sie haben Taxifahrer:innen ermöglicht, an der Warteschlange vorbei direkt zum neuen Auftrag zu fahren - gegen eine Gebühr von zehn US-Dollar. Normalerweise sorgen Hacker:innen heutzutage für Schlagzeilen, weil sie große Unternehmen oder staatliche Einrichtungen angreifen, damit für Millionenschäden sorgen oder kritische Infrastrukturen bedrohen. Dabei kann es sich auch auszahlen, ein paar Nummern kleiner zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...