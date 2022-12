London (www.anleihencheck.de) - In der Erwartung, dass die Bank of Japan ihre ultralockere Geldpolitik beibehalten würde, wurden spekulative Positionen aufgebaut. Diese wurden durch die Interventionen des japanischen Finanzministeriums im September und Oktober an den Devisenmärkten gerieten in Schwierigkeiten. Junichi Inoue, Head of Japanese Equities bei Janus Henderson Investors, denkt, dass sich spekulative Kurse wie Y150/USD nach diesem Kurswechsel nicht wiederholen werden. ...

