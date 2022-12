Auch 2023 gibt es wieder Beitragserhöhungen in der PKV-Versicherung. Wie der PKV-Verband mitteilt, sind wohl rund ein Drittel der Privatversicherten davon betroffen. Branchenweit werden die Beiträge um durchschnittlich 3,7% steigen, was sich insgesamt als moderat bezeichnen lässt.Wie die Süddeutsche Krankenversicherung (SDK) kürzlich in einem Pressegespräch mitteilte, liegt sie in der Krankenvollversicherung sogar unter dem durchschnittlichen Preisanstieg. Die durchschnittliche Anpassung des Versicherers ...

Den vollständigen Artikel lesen ...