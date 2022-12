DJ PTA-PVR: Bank für Tirol und Vorarlberg AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)

Innsbruck (pta/21.12.2022/12:18) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach § 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung

1. Emittent Bank für Tirol und Vorarlberg AG, Stadtforum 1, 6020 Innsbruck, Österreich

2. Grund der Mitteilung Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte Sonstiges

3. Meldepflichtige Person Syndikat (§ 133 Z 1 BörseG 2018)

Name: Oberbank AG Registrierter Sitz und Staat: Linz, Österreich

Name: BKS Bank AG Registrierter Sitz und Staat: Klagenfurt, Österreich

Name: G3B Holding AG Registrierter Sitz und Staat: Wien, Österreich

4. Namen der Aktionäre sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt BTV Privatstiftung Doppelmayr Seilbahnen GmbH VORARLBERGER LANDES-VERSICHERUNG V.a.G. Enzian AG BFI Beteiligungsgesellschaft für Industrieunternehmen mbH DHB Grundstücks GmbH & Co. KG PRIMEPULSE SE RCM GmbH 3SI Invest GmbHNußbaumer Beteiligungs GmbH Schilifte Gampe, Ötztaler Gletscherbahn, Kommanditgesellschaft Skiliftgesellschaft Sölden - Hochsölden GmbH 3C-Carbon Group GmbH & Co KG Knapp Schmid FDS GmbH

5. Datum der Schwellenberührung 17.12.2022

6. Gesamtpositionen der meldepfichtigen Person

% der Stimmrechte, die % der Stimmrechte, die die Finanz-/ Total von Gesamtzahl der zu Aktien gehören sonstigen Instrumente repräsentieren beiden in % Stimmrechte des (7.A) (7.B.1 + 7.B.2) (7.A + 7.B) Emittenten Situation am Tag der 49,85 0,00 49,85 37.125.000 Schwellenberührung Situation in der 49,89 49,89 vorherigen Meldung

7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle

7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören

ISIN der Absolut direkt (§ 130 Absolut indirekt (§ 133 Direkt in % (§ 130 Indirekt in % (§ 133 Aktien BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) AT0000625504 0 18.508.583 0,00 49,85 Summe: 18.508.583 49,85

7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Summe:

7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018

Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Physisches oder Cash Stimmrechte Stimmrechte in Instruments Laufzeit Settlement absolut % Summe:

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Direkt Direkt gehaltene Direkt gehaltene Finanz- Total von Ziffer Name kontrolliert Stimmrechte in Aktien /sonstige Instrumente beiden (%) durch Ziffer (%) (%) 1 BKS Bank AG 2,3 12,83 12,83 2 Oberbank AG 1 13,85 13,85 3 G3B Holding AG 16,31 16,31 4 BTV Privatstiftung 1,90 1,90 5 Doppelmayr Seilbahnen GmbH 1,24 1,24 6 VORALRBERGER 0,38 0,38 LANDES-VERSICHERUNG V.a.G. 7 Enzian AG 0,46 0,46 8 BFI Beteiligungsgesellschaft 0,34 0,34 für Industrieunternehmen mbH 9 DHB Grundstücks GmbH & Co. KG 0,43 0,43 10 PRIMEPULSE SE 0,39 0,39 11 RCM GmbH 0,39 0,39 12 3SI Invest GmbH 0,36 0,36 13 Nußbaumer Beteiligungs GmbH 0,25 0,25 Schilifte Gampe, Ötztaler 14 Gletscherbahn 0,25 0,25 Kommanditgesellschaft 15 Skiliftgesellschaft Sölden - 0,16 0,16 Hochsölden GmbH 16 3C-Carbon Group GmbH & Co KG 0,16 0,16 17 Knapp Schmid FDS GmbH 0,16 0,16

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: N/A

10. Sonstige Kommentare An der Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft (kurz "BTV") ist ein Syndikat bestehend aus der Oberbank AG, der BKS Bank AG und der G3B Holding AG im Sinn des § 22 Abs 2 ÜbG kontrollierend beteiligt (kurz "BTV-Syndikat"). Die BTV hat ihr Grundkapital durch die Ausgabe von 3.093.750 jungen Stammaktien zum Ausgabekurs von EUR 32,68 erhöht. Die Kapitalerhöhung wurde am 17. Dezember 2022 wirksam. Die BKS Bank AG hat an der Kapitalerhöhung der BTV nicht teilgenommen, sodass sich ihr Anteil am stimmberechtigten Grundkapital der BTV von 14,00% auf 12,83% verringert hat. Insgesamt hat sich der Anteil des BTV-Syndikats inklusive Unterordnungssyndikatspartner am stimmberechtigten Grundkapital der BTV von bisher 49,89% auf 49,85% geringfügig verringert. Es bestehen Unterordnungssyndikatsverträge mit der BTV Privatstiftung, der Doppelmayr Seilbahnen GmbH, der VORARLBERGER LANDESVERSICHERUNG V.a.G., der Enzian AG, der BFI Beteiligungsgesellschaft für Industrieunternehmen mbH, der DHB Grundstücks GmbH & Co. KG, der PRIMEPULSE SE, der RCM GmbH, der 3SI Invest GmbH und der Nußbaumer Beteiligungs GmbH. Mit der 3C-Carbon Group GmbH & Co KG, der Knapp Schmid FDS GmbH, der Schilifte Gampe, Ötztaler Gletscherbahn Kommanditgesellschaft sowie der Skiliftgesellschaft Sölden - Hochsölden GmbH sind vier neue Aktionäre dem BTV-Syndikat als Untersyndikatspartner hinzugetreten.

Die gegenständliche Meldung erfolgt lediglich vorsorglich und dient der transparenten Darstellung der Stimmrechtsverhältnisse. Eine Über-, Unterschreitung oder Berührung von Schwellenwerten ist weder durch das BTV-Syndikat noch durch einzelne (Unterordnungs-)Syndikatsvertragspartner erfolgt.

Anmerkungen zum Meldeformular:

Unter Punkt 5. des Meldeformulars wurde der Tag der Eintragung der Kapitalerhöhung der BTV ins Firmenbuch angegeben.

(Ende)

Aussender: Bank für Tirol und Vorarlberg AG Adresse: Stadtforum 1, 6020 Innsbruck Land: Österreich Ansprechpartner: Dr. Stefan Heidinger Tel.: +43 505 333-1500 E-Mail: stefan.heidinger@btv.at Website: www.btv.at

ISIN(s): AT0000625504 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 21, 2022 06:18 ET (11:18 GMT)