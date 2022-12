Der Kursrutsch der Tesla-Aktie hat sich am Dienstag fortgesetzt. Die Papiere des Elektroautobauers gerieten nach einem durchwachsenen Handelsstart deutlich unter Druck und büßten zuletzt rund sechs Prozent auf 140,79 US-Dollar ein. Damit waren sie der schwächste Wert im breit aufgestellten Index S&P 500.Aktuell lasten insbesondere Sorgen bezüglich der Absatzentwicklung auf dem wichtigen chinesischen Markt auf dem Tesla-Kurs. Am Dienstag verschärften in diese Richtung abzielende Analystenkommentare ...

Den vollständigen Artikel lesen ...