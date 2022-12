MAINZ, Deutschland, 21. Dezember 2022 - BioNTech SE verfügbar.



Parallel dazu baut BioNTech die hochmoderne Produktionsstätte in Kigali, Ruanda, seit dem Spatenstich im Juni 2022 weiter aus. Die Produktionsstätte soll die ersten BioNTainer beherbergen und ein Knotenpunkt in einem dezentralisierten und robusten End-to-End-Produktionsnetzwerk in Afrika werden. BioNTech plant, weitere BioNTainer in den Senegal und möglicherweise nach Südafrika zu liefern. Dies geschieht in enger Abstimmung mit den jeweiligen Ländern und der Afrikanischen Union. Impfstoffe, die in diesem afrikaweiten Produktionsnetzwerk hergestellt werden, sind für die Menschen in den Ländern der Afrikanischen Union bestimmt. Damit soll der Zugang zu neuartigen Medikamenten in Afrika gefördert werden.

Zudem hat BioNTech Programme zur Entwicklung von mRNA-basierten Impfstoffkandidaten gegen Malaria und Tuberkulose weiter vorangetrieben. Die Impfstoffkandidaten basieren auf BioNTechs unternehmenseigener mRNA-Technologieplattform. Erste klinische Studien sollen Ende des Jahres 2022 oder Anfang des Jahres 2023 beginnen.

