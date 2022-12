Erneuerbare Energien sind im Aufwind, auch an der Börse. Während der Gesamtmarkt sich 2022 schwach entwickelte, legten viele Green-Tech-Werte seit dem Frühjahr merklich zu. Ob sich eine Investition in die Branche lohnt und wie sie funktioniert, erklärt David Hartmann von Vontobel. Hartmann spricht im Interview darüber, was die erneuerbaren Energien antreibt. Außerdem verrät er, welche Unternehmen genau von dem Trend profitieren. Vontobel bildet die Big Player wie Enphase, SMA Solar und Co. im Vontobel Green Energy Strategy Index ab. Wie Sie in diesen investieren können und zu welchen Konditionen, erfahren Sie in der Anlageidee.