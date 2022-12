HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3754/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/72 bringe ich einen Ausschnitt aus "Ohne Aktien wird schwer" von OMR/Noah Leidinger, den ich in den kommenden Tagen auch in Wien treffen werde. Noah spricht über Do&Co und Manner. News habe ich zu Andritz, Uniqa, Wiener Börse (neu in Wien: Spotify, CPI Property, GameStop und mehr), OMV, European Lithium, dazu die Erinnerung an Jungbunzlauer. Ohne Aktien wird schwer: Was passt besser zur Weihnachtszeit als zwei Kulinarik-Aktien aus Österreich, die selbst 2022 Rendite machen? Nichts. Also: ...

