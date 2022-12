BioNTech bringt einen weiteren Impfstoffkandidaten in die klinische Studienphase. Mit BNT163 startet eine klinische Studie der Phase 1 in der Prävention von genitalen Läsionen, die durch Herpes-Simplex-Viren verursacht werden. Bisher gebe es gegen die Erkrankung keinen zugelassenen Impfstoff am Markt zur Prävention von Genitalinfektionen, von der laut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...