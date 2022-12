Die Aktie von Plug Power ist am Dienstag nur um einen Cent an einem neuen Jahrestief vorbeigeschrammt. Schon heute könnte es allerdings so weit sein. Aus charttechnischer Sicht ist das Wasserstoff-Unternehmen stark angeschlagen und könnte weiter unter Druck bleiben. Sogar einstellige Kurse sind möglich.

