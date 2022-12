Ein volatiles Börsenjahr neigt sich dem Ende und das kommende dürfte es auch in sich haben. Schließlich sind die Belastungsfaktoren wie die geopolitische Spannung, Energiekrise, Inflation und restriktive Geldpolitik mit dem Jahreswechsel nicht vergessen. Wie es 2023 an der Börse weitergehen könnte und wie Anleger demnach gut investieren können, erklärt Christian Köker. Dafür stellt er ein Discount-Zertifikat vor. Mehr zu der Funktionsweise und den Konditionen erfahren Sie in der Anlageidee mit der HSBC.