Der Aufstieg in die Königsklasse der deutschen Aktien hat die Papiere der Porsche AG nur kurz gestützt. Nach dem Kursanstieg am Montag fielen sie bereits am Dienstag auf ein Tief seit zwei Monaten und setzten ihre Talfahrt zur Wochenmitte fort. Andere Autowerte entwickelten hingegen im freundlichen Marktumfeld positiv.Ebenfalls bereits am Vortag hatten Siemens Energy +3,68% und der Autohersteller ...

