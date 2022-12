Freeport McMoRan (ISIN: US35671D8570) gab heute bekannt, dass das Board of Directors die vierteljährliche Bardividende für die Stammaktien beschlossen hat. Diese wird am 1. Februar 2023 an die Aktionäre ausgezahlt, welche am 13. Januar 2023 eingetragen sind. Dabei liegt die Zahlung von Dividenden im Ermessen des Board of Directors, welches die Finanzergebnisse des Unternehmens, den Bargeldbedarf, die globalen wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren, zu berücksichtigen hat. Der den Stammaktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...