Fünf Top-Strategien für überdurchschnittliche Performance, verpackt in nur einem Zertifikat: https://bit.ly/3PHb2sz Lernen Sie jetzt das Five Lions Zertifikat von Marc Wilhelms kennen! Von weihnachtlicher Stimmung, Kauflaune, oder sogar einer richtigen Jahresendrallye ist derzeit keine Spur an den Aktienmärkten. Die Kurssteigerungen der letzten Monate waren offenbar kein Startschuss zu einer neuen Rallye. Auch Marktexperte Marc Wilhelms von PP Asset Management glaubt, dass die Anleger jetzt erst einmal auf den Boden der Realität zurückkehren. Gute Chancen sieht er im kommenden Jahr beim klassische 60/40-Mix aus Aktien und Anleihen. Dank stabiler Dividenden und wiedererstarkten Anleihen biete sich hier für konservative Anleger eine perfekte Gelegenheit, das Depot auch in stürmischen Zeiten auf Kurs zu halten. Mehr zur Portfolio-Strategie für 2023 sehen Sie im Video!