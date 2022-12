Die Comcast-Aktie (WKN: 157484) hat sich von ihrem starken Abwärtstrend wieder erholt. Zuletzt hat sie durch den Kursanstieg seit Oktober wieder etwas an Boden gewonnen und notiert aktuell bei 34,4 US$ - gegenüber dem Jahresanfangswert immer noch ein Kursverlust von -32%. Ist die Trendwende seit Oktober nachhaltig? Die Comcast Corp. ist ein amerikanischer Telekommunikations- und Medienkonzern mit Hauptsitz in Philadelphia, Pennsylvania. Kerngeschäft ...

