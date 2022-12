ABO Wind schließt den Bau eines Solarparks in Griechenland mit einer Spitzenleistung von 50 Megawatt ab. In Betrieb sollen die Solarenergieanlagen im Sommer des kommenden Jahres gehen, kündigt das Unternehmen aus Wiesbaden am Mittwoch an. Das hierzu notwendige Umspannwerk befinde sich derzeit noch im Bau, so ABO Wind. "WIRTGEN INVEST Energy, eine familiengeführte ...

