Encavis ABO Wind - zwei Gesellschaften, die für die Energiewende stehen. Zwei Nachhaltigkeitswerte, deren Bewertungen bereits viel Zukunft enthalten. Und so ist es für die weitere Kursentwicklung wichtig, dass die Wachstumsstory "lebendig bleibt". Dazu gibt es aktuell Futter: Grösster Solarpark Dänemarks "baureif". Bzw. Fertigstellung des bisher grössten Solarparkprojekts in der Firmengeschichte in Griechenland mit Perspektive auf mehr. Interessant an den beiden Meldungen: Beide betreffen Projekte ausserhalb Deutschlands. Genehmigungs-"geschwindigkeit" und Bereitschaft zur Beschleunigung des Ausbaus ...

