Hangzhou, China (ots/PRNewswire) -Unter dem Motto "Neue Technologie, neues Format, neues Modell" erkunden die Teilnehmer den Weg zur digitalen EntwicklungDie erste Global Digital Ecosystem Conference 2022, die von der Stadtverwaltung der Stadt Hangzhou und dem Handelsministerium der Provinz Zhejiang ausgerichtet wurde, fand am 13. Dezember 2022 im Hangzhou International Expo Center statt. Als eine der wichtigsten Veranstaltungen der Global Digital Trade Expo (GDTE) nahmen rund 20 geladene Redner und 300 Fachleute aus dem In- und Ausland vor Ort teil. Gäste von den Botschaften und Konsulaten von Neuseeland, Malaysia, Thailand, den Niederlanden, Ägypten und Belgien sowie Teilnehmer aus 30 Ländern und Regionen nahmen online an den Diskussionen teil.Der stellvertretende Direktor des Handelsministeriums der Provinz Zhejiang, Hu Zhenfang, der stellvertretende Generalsekretär der Stadtverwaltung der Stadt Hangzhou, Xu Qingshan, und der Vizepräsident von Informa Asia und Geschäftsführer der chinesischen Region, Gong Kangkang, haben während der Eröffnungszeremonie Reden gehalten, in denen sie die wichtige Rolle betonten, die die Veranstaltung bei der Förderung der Entwicklung des digitalen Handels in Zhejiang spielt, und wie sie sich vorstellen, dass die Veranstaltung zu einer weltweit effizienten Plattform für Austausch und Zusammenarbeit wird.Die Vizepräsidentin von Informa Asia, Frau Gong, und der Vorsitzende der Hangzhou Expo Group, Li Jian, unterzeichneten ein strategisches Kooperationsabkommen, um gemeinsam ein globales digitales Handelsportal aufzubauen. Dabei werden beide Unternehmen globale Handelsressourcen integrieren und gleichzeitig die Provinz beim Aufbau eines globalen digitalen Handelszentrums in Hangzhou unterstützen.In der zweiten Sitzungsreihe hielt Tan Jianrong, Mitglied der Chinese Academy of Engineering, eine Grundsatzrede, gefolgt von Gastrednern, die über die besten Ansätze zur Förderung des nachhaltigen Wachstums des digitalen Ökosystems und der digitalen Wirtschaft diskutierten. In den Sitzungen erörterten Projektleiter der weltweit größten Unternehmen der digitalen Transformation zahlreiche Aspekte des Entwicklungspfads, Trends und Anwendungsszenarien für digitale Technologien.Die GDTE ist eine wichtige Initiative, die der Staatsrat im Jahr 2020 im Pilotplan zur Erweiterung der Freihandelszone von Zhejiang festgelegt hat. Die GDTE ist ein wichtiges Projekt zum Aufbau einer digitalen Handels- und Austauschplattform auf nationaler Ebene mit internationaler Präsenz, die die Erfolge beim Aufbau einer digitalen Wirtschaft präsentiert. Sie ist derzeit die einzige offizielle globale Fachveranstaltung ihrer Art in China mit der vom Zentralkomitee der KPCh und dem Staatsrat genehmigten Thematik zum digitalen Handel.Die erste GDTE fand vom 11. bis 14. Dezember 2022 im Hangzhou International Expo Center statt. Die Veranstaltung wurde von der Volksregierung der Provinz Zhejiang und dem Handelsministerium der Volksrepublik China ausgerichtet und von der Volksregierung der Stadt Hangzhou, dem Handelsministerium der Provinz Zhejiang und dem Büro für Handelsentwicklung des Handelsministeriums organisiert. Als wichtiger Teil der GDTE zielt die erste Global Digital Ecosystem Conference darauf ab, den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen den vor- und nachgelagerten Segmenten im digitalen Handelssektor zu fördern, die Vielfalt des nachhaltigen digitalen Ökosystems voranzutreiben und sicherzustellen, dass China den Weg zu einer starken und nachhaltigen digitalen Wirtschaft verfolgt, indem es den wettbewerbsfähigen Talentpool und die Vorteile des Jangtse-Deltas in den Bereichen digitale Technologie, E-Commerce, KI und Fintech nutzt.