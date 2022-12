Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die jährliche Inflationsrate in Kanada ging im November leicht auf 6,8% zurück (Oktober 6,9%) und lag damit über den Markterwartungen von 6,6%, so die Experten von XTB. Der heutige Bericht deute auf das langsamste Tempo des Preiswachstums seit März hin. Die Verbraucherkosten im Verkehrssektor seien langsamer gestiegen (8,5% gegenüber 9,5%), was vor allem auf einen langsameren Anstieg der Benzinpreise (13,7% gegenüber 17,8%) zurückzuführen gewesen sei, da die Wiedereröffnung von Raffinerien im Westen der USA die Kraftstoffpreise in British Columbia und Alberta habe sinken lassen. Auf Monatsbasis seien die kanadischen Verbraucherpreise im November um 0,1% gestiegen und damit langsamer als im Vormonat, als sie um 0,7% gestiegen seien. ...

