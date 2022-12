DJ PTA-News: KFM Deutsche Mittelstand AG: 4,50%-Homann Holzwerkstoffe GmbH-Anleihe 21/26 wird weiterhin als "durchschnittlich attraktiv" eingeschätzt - KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer (Update)

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Düsseldorf (pta/21.12.2022/16:20) - In ihrem aktuellen Barometer zu der 4,50 %-Anleihe der Homann Holzwerkstoffe GmbH mit Laufzeit bis 2026 (WKN A3H2V1) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe weiterhin als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" (3,5 von 5 möglichen Sternen) einzuschätzen.

Darstellung des Unternehmens anhand veröffentlichter, kostenlos und frei zugänglicher Informationen[ 1 ] ( https:// www.kfmag.de/kfm-barometer/details/ kfm-mittelstandsanleihen-barometer-update-die-450-homann-holzwerkstoffe-gmbh-anleihe-21-26-wird-weiterhin-als-durchschnittlich-attraktiv-positiver-ausblick-35-von-5-moeglichen-sternen-eingeschaetzt / # _ftn1)

Branche: Möbelindustrie

Kerngeschäft: Herstellung von Holzfaserplatten

Marktgebiet: West- und Osteuropa

Tochter-Gesellschaften und deren Geschäftsmodelle:

In den Konzernabschluss werden neben der Homann Holzwerkstoffe GmbH elf Tochtergesellschaften nach den Grundsätzen der Vollkonsolidierung einbezogen.

Organisatorisch setzt sich die Gruppe im Wesentlichen aus der Homann Holzwerkstoffe GmbH als Konzernmutter und drei operativen Gesellschaften, die über die Homanit Holding GmbH gehalten werden, zusammen. Die Homanit GmbH & Co. KG produziert in Deutschland (Losheim am See), die beiden polnischen Tochtergesellschaften Homanit Polska Sp.z o. o. i. Spolka Sp. k. und die Homanit Krosno Odranskie Sp.z o. o. an den Standorten Karlino respektive Krosno.

Mitarbeiter: 1.578 (Stand 30.06.2022)

Unternehmenssitz: München

Gründung/Historie:

Teile der inhabergeführten Unternehmensgruppe gehen auf die Gründung einer Lebensmittelfabrikation im Jahr 1876 zurück, welche später an die Unilever-Gruppe verkauft wurde. Die Produktion von Holzfaserplatten wurde im Jahr 1948 aufgenommen. In 1984 wird die damalige Herzberger Plattenwerken in die Homanit GmbH & Co. KG umfirmiert. Seit 1995 wird zudem in Losheim am See und seit 2005 in Polen produziert.

Geschäftsmodell/Produkte/Dienstleistungen:

Die Homann Holzwerkstoffe-Gruppe ist spezialisiert auf die Herstellung und den Vertrieb von dünnen, hochveredelten, mitteldichten Holzfaserplatten (MDF) und hochdichten Holzfaserplatten (HDF). Die Unternehmensgruppe deckt alle relevanten Produktionsschritte von der Herstellung der Rohplatte bis zum veredelten Endprodukt ab.

Mitbewerber/Alleinstellungsmerkmal/Besonderheit:

Die Produktion der HDF HOMADUR (registrierte Marke) erfolgt im umweltfreundlichen Trockenverfahren. Nach dem Erwärmen der Hackschnitzel unter Druck und Temperatur mit anschließender Zerfaserung wird die feuchte und mit Bindemittel versehene Faser im Warmluftstrom schonend getrocknet. Auch die weitere Verarbeitung, das Verpressen in der Heißpresse, erfolgt trocken. Die beim Trocknen und Verpressen entstehenden sogenannten Brüdendämpfe gelangen in einen eigens dafür konzipierten Luftwäscher. Das dabei anfallende Waschwasser wird aufbereitet und wiederverwendet. Die bei der Herstellung anfallenden Reststoffe werden weitestgehend stofflich oder thermisch wiederverwertet.

Strategie:

Die Homann Holzwerkstoffe-Gruppe verarbeitet Holz und artverwandte Produkte und damit Rohstoffe aus der Natur. Das Motto der Unternehmensgruppe lautet "Im Kern natürlich". Für sie ist es nach eigenen Angaben daher selbstverständlich, beim Bezug von Rohstoffen und während des gesamten Produktionsprozesses höchsten Wert auf Umweltthemen zu legen. Sie beteiligt sich zum Beispiel aktiv am Umweltschutz, insbesondere Waldschutz. So schließt die Unternehmensgruppe im Rahmen ihres Holzbezugs die nachfolgenden Quellen grundsätzlich aus: Holz aus illegalem Einschlag/Raubbau; Holz aus Wäldern, in denen Bürger- oder traditionelle Rechte verletzt werden; Holz aus besonders schützenswerten Wäldern; Holz von genetisch veränderten Bäumen und Holz aus Naturwaldrodung

Kunden: weltweit tätige Möbelhersteller, mittelständische Unternehmen aus der Türen- und Beschichtungsindustrie, sowie auch die Automobil- bzw. Caravanindustrie

Lieferanten: Händler von Holzrohstoffen in Form von Rundholz, Industrieholz, Restholz aus der Sägeindustrie und Durchforstungsholz (dünne Bäume), Hersteller von Leimen

[ 1 ] ( https://www.kfmag.de/kfm-barometer/details/ kfm-mittelstandsanleihen-barometer-update-die-450-homann-holzwerkstoffe-gmbh-anleihe-21-26-wird-weiterhin-als-durchschnittlich-attraktiv-positiver-ausblick-35-von-5-moeglichen-sternen-eingeschaetzt / # _ftnref1) Quellen: veröffentlichte Geschäftsberichte 2019 bis 2021, Konzernzwischenbericht per 30.06.2022, Website des Emittenten und Pressemitteilungen

KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer (Update) weiterlesen ( https://www.kfmag.de/kfm-barometer/details/ kfm-mittelstandsanleihen-barometer-update-die-450-homann-holzwerkstoffe-gmbh-anleihe-21-26-wird-weiterhin-als-durchschnittlich-attraktiv-positiver-ausblick-35-von-5-moeglichen-sternen-eingeschaetzt / )

(Ende)

Aussender: KFM Deutsche Mittelstand AG Adresse: Rathausufer 10, 40213 Düsseldorf Land: Deutschland Ansprechpartner: Hans-Jürgen Friedrich Tel.: +49 211 21073741 E-Mail: info@kfmag.de Website: www.kfmag.de

ISIN(s): DE000A2PF0P7 (Fonds), LU0974225590 (Fonds) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 21, 2022 10:20 ET (15:20 GMT)