DJ PTA-Adhoc: Dr. Hönle AG: Sondereffekte belasten Ergebnis im Geschäftsjahr 2021/2022

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Gilching (pta/21.12.2022/16:40) - Nach vorläufigen Zahlen konnte die Hönle Gruppe ihre Umsätze im Geschäftsjahr 2021 /2022 gegenüber dem Vorjahr um 9,9 % auf 126,5 Mio. EUR steigern.

Die Geschäftsentwicklung wurde im Berichtsjahr durch mehrere Sondereffekte belastet.

Diese standen im Zusammenhang mit dem Verkauf der Raesch Quarz (Germany) GmbH sowie der Wertberichtigung von Vorräten im Bereich Luftentkeimung.

Das Betriebsergebnis (EBIT) belief sich auf -10,1 Mio. EUR (Vj. 0,3 Mio. EUR). Der Umsatz und das Ergebnis liegen damit innerhalb des zuletzt kommunizierten Zielkorridors.

Das um die Sondereffekte bereinigte Betriebsergebnis (EBIT bereinigt) der Hönle Gruppe lag im Geschäftsjahr 2021/ 2022 bei 8,9 Mio. EUR (Vj. 7,9 Mio. EUR).

Ausblick

Die Umsätze im Segment Klebstoffe lagen im Geschäftsjahr 2021/2022 leicht unter dem Vorjahresniveau. Hemmend wirkten sich die bestehenden Reisebeschränkungen in China aus. Die Situation hat sich in dieser für die Hönle Gruppe bedeutenden Region in den letzten Monaten weiter normalisiert. Für das Geschäftsjahr 2022/2023 wird von der Realisierung volumenstarker Klebstoffprojekte ausgegangen, die für die weitere Entwicklung der Gesellschaft von großer Bedeutung sind. Vielversprechende Klebstoffprojekte bestehen insbesondere in den Bereichen erneuerbare Energien, Consumer Elektronik sowie Automotive.

Der Vorstand geht aufgrund der Annahme, dass mehrere Projekte im Geschäftsjahr 2022/2023 umgesetzt werden, von einer positiven Geschäftsentwicklung im Segment Klebstoffe aus.

Im Segment Geräte & Anlagen erwartet der Vorstand aufgrund eines nach wie vor guten Auftragsbestandes und einer weiterhin stabilen Nachfrage einen guten Geschäftsverlauf. Zusätzliche Impulse werden ab Mitte des Geschäftsjahres 2022 /2023 mit der Einführung einer neuen Produktlinie für die Druckindustrie entstehen. Ferner verzeichnet Hönle eine starke Nachfrage nach UV-Trocknungsgeräten für Klebstoffe. Ein neues Business Development wird zukünftig bestehende Umsatzpotenziale erschließen.

Im Segment Glas & Strahler stellt der Bereich Life-Science und insbesondere die UV-basierte Entkeimung ein wichtiges Geschäftsfeld dar, welches ein großes Potenzial für die zukünftige Entwicklung der Hönle Gruppe bietet. Die Entkeimung von Wasser mittels UV-Strahlern war und ist ein wesentlicher Wachstumsmarkt in diesem Geschäftsfeld. Das umweltfreundliche Verfahren wird immer öfter bei der Behandlung von Wasser bei unterschiedlichen Anwendungen eingesetzt. Die Hönle Gruppe beliefert hier führende Hersteller von Wasseraufbereitungssystemen mit Strahlern und Komponenten.

Der Vorstand geht im Geschäftsjahr 2022/2023 von weiter steigenden Umsätzen und Ergebnissen im Bereich Strahler aus.

Die hohen Energiepreise und die Preissituation an den Beschaffungsmärkten für Rohstoffe beeinträchtigte die Ergebnissituation der Raesch Quarz (Germany) GmbH erheblich. Der Verkauf der Raesch Quarz (Germany) GmbH wird die Ergebnis- und Cashflow-Situation der Hönle Gruppe nachhaltig verbessern. Insgesamt erwartet der Vorstand im Segment Glas & Strahler daher einen Ergebnissprung.

Gesamtaussage zur künftigen Geschäftsentwicklung

Vielversprechende Kundenprojekte in allen drei Geschäftssegmenten und eine gute Auftragslage bilden die Basis für eine positive Geschäftsentwicklung der Hönle Gruppe. Die Anpassung der Verkaufspreise wird im Laufe des Geschäftsjahres 2022/2023 zu einer Verbesserung der Rohertragsmargen führen. Der Verkauf der Raesch Quarz (Germany) GmbH, die mit ihren Schmelzöfen zu den energieintensiven Unternehmen gehört, macht die Hönle Gruppe zukünftig unabhängiger von steigenden Energiepreisen und führt zu positiven Ertrags- und Liquiditätseffekten auf Konzernebene.

Insgesamt erwartet der Vorstand für die Hönle Gruppe im Geschäftsjahr 2022/2023 einen Umsatz zwischen 110 Mio. EUR und 120 Mio. EUR und ein Betriebsergebnis zwischen 10 Mio. EUR und 13 Mio. EUR.

Der Geschäftsbericht 2021/2022 wird am 30.01.2023 veröffentlicht und kann dann im Internet unter www.hoenle.de/ investoren/finanzinformation # berichte eingesehen werden.

Über Hönle

Die Dr. Hönle AG ist ein führender Anbieter industrieller UV-Technologie mit Sitz in Gilching. Die Hönle Gruppe entwickelt mit ihren über 600 Mitarbeitern innovative Lösungen für unterschiedliche Einsatzbereiche. Ein Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit ist die Entwicklung und der Vertrieb industrieller Klebstoffe und Vergussmassen. Ferner werden Geräte für die Farb- und Lacktrocknung, die Kleb- und Kunststoffhärtung sowie für die Luft-, Wasser- und Oberflächenentkeimung und die Sonnenlichtsimulation hergestellt. Darüber hinaus produziert die Unternehmensgruppe UV-Strahler und Produkte aus Quarzglas unter anderem für Entkeimungs- und Trocknungsprozesse. Die Hönle Gruppe beliefert weltweit Technologie- und Weltmarktführer und ist in über 20 Ländern mit eigenen Gesellschaften und Partnerunternehmen vertreten.

(Ende)

Aussender: Dr. Hönle AG Adresse: Nicolaus-Otto-Str. 2, 82205 Gilching Land: Deutschland Ansprechpartner: Peter Weinert Tel.: +49 8105 2083 173 E-Mail: peter.weinert@hoenle.de Website: www.hoenle.de

ISIN(s): DE0005157101 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 21, 2022 10:40 ET (15:40 GMT)