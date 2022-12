Pressemitteilung der Greencells GmbH:

Greencells: erfolgreiche Umsetzung der Entwicklungspipeline mit Inbetriebnahme eines 65-MWp-Solarparks in Ungarn

Greencells, ein weltweit tätiger Entwickler sowie EPC- und O&M-Dienstleister für Utility-Scale-Solarkraftwerke, hat in Ungarn einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht. So wurde in Szügy ein Solarpark aus dem Co-Development mit einer Nennleistung von 65 MWp, das bislang größte Investment von Greencells im ungarischen Photovoltaikmarkt, erfolgreich in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...