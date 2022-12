Positive Neuigkeiten haben die Aktie von Siemens Energy nach ihrer kurzen Verschnaufpause wieder angetrieben. In einem insgesamt freundlichen Marktumfeld legen die Papiere am Mittwoch rund vier Prozent zu. Zuletzt gab es positove Neuigkeiten bei der Windkrafttochter Siemens Gamesa und eine Kooperation mit Porsche.Wie das Unternehmen bereits am Montag mitteilte, befinde man sich auf dem besten Weg das Delisting von Gamesa zu vollziehen. Bis zum Ende des Übernahmeangebots wurden dem Konzern knapp ...

Den vollständigen Artikel lesen ...