Zu den großen Gewinnern am Aktienmarkt zählt am Mittwoch das Wertpapier von Iberdrola . Der Kurs des Papiers legt kräftig zu. Zu den stärksten Wertpapieren des Tages gehört heute das Wertpapier von Iberdrola mit einem Preisanstieg von 3,31 Prozent. Zur Stunde wird das Papier an der Börse mit 11,78 US-Dollar bewertet.

Den vollständigen Artikel lesen ...