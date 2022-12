Das günstige Netflix-Abo mit Werbung kommt bei den Kunden bisher nicht so gut an. Man muss die Kunden erstmal an dieses Konstrukt mit Werbung heranbringen, damit diese sich daran gewöhnen können. Das wird allerdings eine Zeit dauern. Das Werbe-Abo hat bisher Startschwierigkeiten Wie bereits vor kurzem angekündigt, hat Netflix Werbe-Abo am 3. November diesen Jahres eingeführt. Das "Basis-Abo mit Werbung" kostet hier in Deutschland rund 5 Euro. Allerdings ...

Den vollständigen Artikel lesen ...