DJ MÄRKTE USA/Kräftige Erholung - Nike nach Zahlen mit Kurssprung

NEW YORK (Dow Jones)--Die Erholung an der Wall Street setzt sich zur Wochenmitte fort - mit deutlich beschleunigtem Tempo. Der Dow-Jones-Index gewinnt am Mittag (Ortszeit) 1,6 Prozent auf 33.360 Punkte. Der S&P-500 verbessert sich um 1,4 Prozent, und der Nasdaq-Composite rückt um 1,5 Prozent vor. Unterstützung kommt dabei auch von guten Konjunkturdaten. So ist der Index des Verbrauchervertrauens im Dezember auf den höchsten Stand seit April geklettert. Die Inflationserwartungen für das kommende Jahr fielen dagegen mit 6,7 Prozent auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr.

Zuversichtlichere Verbraucher in Verbindung mit sinkenden Preisen - und Preiserwartungen - sind wahrscheinlich willkommene Nachrichten für die US-Notenbank, heißt es. Die Eindämmung der Inflation, ohne eine größere Rezession auszulösen, stehe für die Notenbanker auch im neuen Jahr im Vordergrund. "Insgesamt zeigten die Konjunkturdaten des Tages kein einheitliches Bild über den Zustand der Realwirtschaft - wenn auch im Einklang mit den Zielen der Fed in diesem Stadium des Zyklus", so Ian Lyngen, Leiter der US-Zinsstrategie bei BMO Capital Markets.

Rezessionssorgen, die zuletzt die Aktienkurse belastet hatten, sind unter den US-Anlegern zwar nach wie vor ein Thema, wie Naeem Aslam, Chief Market Analyst bei Avatrade, anmerkt. Gleichzeitig wollten sich viele aber nicht von der Vorstellung verabschieden, dass die US-Wirtschaft solide aufgestellt sei. Auch Aslam ist zuversichtlich: Angesichts der Robustheit der US-Wirtschaft und der Widerstandskraft der Konjunkturdaten sei eine massive und lang andauernde Krise in den USA unwahrscheinlich, schreibt er in einer Mitteilung an seine Kunden.

Bei den weiteren Konjunkturdaten schrumpfte das Defizit der Leistungsbilanz im dritten Quartal etwas stärker als erwartet. Die Verkäufe bestehender Häuser gingen stärker zurück als erwartet.

Ermutigende Quartalszahlen beflügeln Nike und Fedex

Bei den Einzelwerten stehen die Aktien von Nike und Fedex nach Quartalszahlen im Fokus. Der Sportartikel-Hersteller Nike hat den Umsatz im zweiten Geschäftsquartal unerwartet kräftig gesteigert und auch mehr verdient als angenommen. Positiv wird besonders die Erholung des wichtigen China-Geschäfts aufgenommen. Die Aktie steigt um 13,4 Prozent.

Mit der Fedex-Aktie geht es um 5,0 Prozent aufwärts. Der Paketdienstleister hat im zweiten Geschäftsquartal ebenfalls besser abgeschnitten als erwartet.

Blackberry (-8,4%) wies derweil für sein drittes Geschäftsquartal erwartungsgemäß einen Verlust aus. CEO John Chen berichtete aber, dass der Anbieter von Sicherheitssoftware und -dienstleistungen weniger Kunden verliere und zeigte sich optimistisch, dass sich die Investitionen im kommenden Geschäftsjahr auszahlen würden.

Knapperes Angebot treibt Ölpreis

Die Ölpreise legen kräftig zu. Für Brent und WTI geht es um bis zu 2,3 Prozent nach oben. Die wöchentlichen Rohöllagerbestände in den USA sind deutlich stärker gefallen als erwartet. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 5,895 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um lediglich 0,3 Millionen Barrel vorhergesagt.

Am Devisenmarkt kommt es beim Yen nach der deutlichen Aufwertung vom Vortag zu einer kleinen Gegenbewegung. Die japanische Währung hatte am Dienstag vor allem zum Dollar stark zugelegt, nachdem die Bank of Japan auf ihrem ultraexpansiven geldpolitischen Kurs einen kleinen Schwenk Richtung Straffung gemacht hatte, indem sie das Zielband für die Zehnjahresrendite ausweitete. Der Dollar-Index gewinnt 0,2 Prozent.

Die am Vortag deutlich gestiegenen US-Anleiherenditen kommen derweil etwas zurück. Die Rendite zehnjähriger Anleihen verliert 1,4 Basispunkte auf 3,67 Prozent - bewegt sich allerdings immer noch in der Nähe ihres 4-Wochenhochs.

Der Goldpreis kann seine Vortagesgewinne weitgehend behaupten und liegt weiterhin über der wichtigen Marke von 1.800 Dollar je Feinunze.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.359,51 +1,6% 509,77 -8,2% S&P-500 3.875,86 +1,4% 54,24 -18,7% Nasdaq-Comp. 10.702,79 +1,5% 155,68 -31,6% Nasdaq-100 11.224,95 +1,4% 152,53 -31,2% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,22 -3,0 4,25 349,3 5 Jahre 3,77 -1,8 3,79 251,0 7 Jahre 3,76 -1,3 3,77 232,0 10 Jahre 3,67 -1,4 3,69 216,4 30 Jahre 3,75 +0,4 3,74 184,8 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:13 Di, 17:25 % YTD EUR/USD 1,0596 -0,3% 1,0621 1,0625 -6,8% EUR/JPY 140,27 +0,2% 140,15 139,50 +7,2% EUR/CHF 0,9829 -0,2% 0,9858 1,0788 -5,3% EUR/GBP 0,8777 +0,7% 0,8732 0,8759 +4,5% USD/JPY 132,38 +0,5% 131,95 131,36 +15,0% GBP/USD 1,2075 -0,9% 1,2163 1,2131 -10,8% USD/CNH (Offshore) 6,9927 +0,4% 6,9756 6,9667 +10,0% Bitcoin BTC/USD 16.796,98 -0,4% 16.838,31 16.831,53 -63,7% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,93 76,23 +2,2% +1,70 +13,3% Brent/ICE 81,82 79,99 +2,3% +1,83 +12,9% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 97,25 105,69 -8,0% -8,44 +62,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.816,12 1.817,88 -0,1% -1,76 -0,7% Silber (Spot) 23,98 24,20 -0,9% -0,22 +2,9% Platin (Spot) 1.000,25 1.012,40 -1,2% -12,15 +3,1% Kupfer-Future 3,80 3,80 +0,2% +0,01 -13,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

