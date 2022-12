Licht und Schatten lassen die Aktien von Europas größter Kupferhütte am Mittwoch kräftig schwanken. Aurubis hat dank gestiegener Preise für Industriemetalle im abgelaufenen Bilanzjahr 2021/22 ein Rekordergebnis erzielt. Die Aktionäre sollen davon mit einer angehobenen Dividende profitieren. Größter Nutznießer ist auch der größte Aurubis-Aktionär Salzgitter. Der Kupfer- und Recyclingkonzern Aurubis will nach einer überraschend guten Jahresbilanz viel Geld in seinen Geschäftsausbau stecken. Der Aufsichtsrat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...