Der Münsteraner Bischof Felix Genn mahnt nach dem Missbrauchsskandal, der die katholische Kirche erschüttert hat, konsequentes Handeln und deutliche Veränderungen an. "Für mich ist das die erschütterndste Erfahrung: dass Priester zu sowas fähig sind und Menschen dieses unsagbare Leid zufügen", sagte Genn im Gespräch mit der "Neuen Ruhr/Neuen Rhein Zeitung" (NRZ, Donnerstagsausgabe). Die katholische Kirche habe aber Konsequenzen gezogen und "begonnen, Strukturen zu verändern, die sexuellen Missbrauch in der Vergangenheit mit ermöglicht haben". Dazu gehöre vor allem eine neue Verteilung von Macht und Verantwortung. Genn betonte: "Ich möchte Macht abgeben."



Auch der Krieg in der Ukraine habe ihn zutiefst erschüttert, sagte der Bischof der NRZ: "Wenn mitten in Europa ein Krieg ausbricht, dann ist das ein Schreckensjahr."



