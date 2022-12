NIKOLA Aktie heute mal kräftig im Plus mit 6,19% auf 2,40 USD - Marktkapitalisierung bei 1,16 Mrd USD. Nachdem es zuletzt immer weiter abwärts ging mit der Aktie könnte sich nun langsma am Markt die Erkenntnis durchsetzen, dass NIKOLA ernst macht mit den Plänen, in USA und Europa als Anbieter von H2-LKW's in der ersten Reihe mitzuspielen. Erfolgreiche Messeauftritte, Fortschritte bei den Elektro- und Brennsotffzellen- Tre's, die das Teststadium hinter sich gelassen haben. Und bei der derzeitigen Bewertung könnte NIKOLA mittelfristig interessant werden, sofern man den eingeschlagenen Kurs fortsetzt. ...

