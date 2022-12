NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist am Mittwoch im US-Handel kurzzeitig mehrfach unter die Marke von 1,06 US-Dollar gefallen. Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street kostete die Gemeinschaftswährung dann wieder 1,0615 Dollar und befand sich damit in etwa auf dem Niveau vom Vorabend.

Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0636 (Dienstag: 1,0599) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9402 (0,9435) Euro./ck/he