DEFAMA; Die Deutsche Fachmarkt AG (ISIN: DE000A13SUL5) hat zuletzt am 25.10.2022 ihre Prognose des Jahresüberschusses für 2022 von 4,2 Mio EUR (zuvor: 3,5 Mio EUR) erhöht - unter dem Vorbehalt, dass "noch ein kleineren Immobilienverkauf" in 2022 abgeschlossen werden kann. Und jetzt gibt es direkt einen Doppelschlag - gemeldet 19:42 Uhr, 21.12.2022 - DEFAMA verkauft zwei Objekte "kurz vor Heiligabend" - Prognose nochmals erhöht. Punktlandung - heut wurde e in einer Börsenzeitung wurde darüber "spekuliert", dass DEFAMA vielleicht neben dem angekündigten kleineren Verkauf noch einen weiteren schaffen ...

