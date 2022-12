Starke Nerven und eine gehörige Portion Resilienz - das mussten Anleger in diesem Jahr nicht nur einmal beweisen. Putins Kriegstreiberei, steigende Zinsen, Inflationssorgen oder die Energiepreis-Explosion lasten 2022 wie Blei auf den weltweiten Börsen. Dow Jones und DAX notieren seit Jahresbeginn 9 beziehungsweise 12 Prozent im Minus. So stellt sich kurz vor dem Jahreswechsel die Frage: Gibt es für 2023 noch lukrative Chancen?DER AKTIONÄR blickt in dieser Doppel-Ausgabe auf ein turbulentes Jahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...