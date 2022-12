Freiburg (ots) -



(...) Während Putin in Moskau vor ergrauten Apparatschiks Fakten verdreht, fliegt der ukrainische Präsident nach Washington und findet dort Verständnis und ein offenes Ohr. Putin darf diesen Krieg nicht gewinnen - diese Haltung eint nicht nur Selenskyj und Joe Biden. Die Solidarität der Nato insgesamt mit der Ukraine ist zum Glück bislang ungebrochen. Wichtig ist dies gerade auch in Deutschland. Die Ausbildung an den Patriot-Systemen soll in Bayern stattfinden. Die Bundesrepublik dürfte damit in den Augen Putins noch mehr zum Gegner avancieren. http://mehr.bz/7r5j9m (BZ-Plus)



Pressekontakt:



Badische Zeitung

Schlussredaktion Badische Zeitung

Telefon: 0761/496-0

kontakt.redaktion@badische-zeitung.de

http://www.badische-zeitung.de



Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59333/5400362

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de