WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden sieht keine schwindende Unterstützung des Westens für die Ukraine. "Ich sehe keinen Grund zur Annahme, dass die Unterstützung nachlassen wird", sagte Biden am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus in Washington. Er habe die Nato und die Europäische Union noch nie so geeint gesehen. "Und ich sehe keine Anzeichen dafür, dass sich daran etwas ändern wird. Wir alle wissen, was hier auf dem Spiel steht - die Idee der Souveränität, die UN-Charta", sagte Biden.